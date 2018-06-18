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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişecek İzle

Real Madrid'in yeni yıldızları Antalya'da yetişecek İzle

- Real Madrid Vakfı Futbol Okulu antrenmanından görüntüler - Hollandalı eski milli futbolcu Clarence Seedorf'un açıklamaları - Real Madrid Vakfı Futbol Okulu, Hollandalı eski milli futbolcu Clarence Seedorf'un katıldığı törenle açıldıANTALYA (AA) - Real Madrid Vakfı Futbol Okulu, Antalya 'da açıldı.Belek turizm merkezinde düzenlenen okulun açılışına Hollandalı eski milli futbolcu Clarence Seedorf katıldı.
Otelin futbol sahasındaki açılışta ünlü futbolcu Seedorf, geleceğin futbol yıldızı adaylarına tecrübelerini aktardı. Maç teknik ve taktiklerini paylaştı.Gazetecilere açıklama yapan Seedorf, okulda geleceğin yıldızlarının yetiştirileceğini belirterek, gençlere bir katkısı olursa çok mutlu olacağını söyledi.

Rusya'da devam eden FIFA 2018 Dünya Kupası ile ilgili soruları yanıtlayan Seedorf, yarından itibaren Dünya Kupası'nı Moskova'da takip edeceğini söyledi.

Seedorf, kupada Brezilya, Almanya ve Arjantin'in favori olarak gözüktüğünü ancak bu üç takımın da ilk maçlarından galibiyetle ayrılamadıkları için turnuvanın ilginç bir hal aldığını ifade etti.
Antalya 'ya ilk defa geldiğini belirten Seedorf, Antalya 'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve Türkiye'den Antalya spor'u takip ettiğini belirtti.
Seedorf, Türkiye'den birçok yetenekli futbolcunun yetiştiğini vurgulayarak, "Son yıllarda Avrupa'da oynayan birçok Türk futbolcu var." diye konuştu.
Açılışın ardından bir saat süren idmanda Seedorf, çocuklarla birlikte futbol oynadı.Yaklaşık 3 ay sürecek olan okula, 6 - 17 yaş arası çocuklar katılıyor.

Futbol Sahası Milli Futbolcu 

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