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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Zinedine Zidane - İSTANBUL Video

Real Madrid - Galatasaray maçının ardından - Zinedine Zidane - İSTANBUL Video

- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'nın açıklamalarıMaçın ardından - Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane: - "Dört dörtlük maç çıkardık"MADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında oynadığı maçta Galatasaray'ı 6 - 0 yenen Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, dört dörtlük bir maç çıkardıklarını söyledi.

Zidane, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Attığımız 6 golden ve kalemizde gol görmemekten tabiki memnunuz. Maçın sonuna kadar arzulu oynamaktan dolayı da memnunuz. Dört dörtlük bir maç çıkardık." diye konuştu.
Galatasaray karşısında hat - trick yapan 18 yaşındaki Rodrygo ile ilgili bir soruya ise Fransız teknik adam, "Rodrygo için memnunuz. Fırsat verildiğinde kullanıyor. Sahada çok şey yapıyor. Onun yaptıkları bizi şaşırtmıyor." yanıtını verdi.İspanyol basının, Rodrygo'yu Real Madrid'in efsane isimlerinden Emilio Butragueno'ya benzetmesiyle ilgili "henüz erken ama gelecekte olabilir" yorumunda bulunan Zidane, 18 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun gelecek vadettiğini vurguladı.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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