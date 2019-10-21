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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Real Madrid, Galatasaray maçına hazır - İSTANBUL

Real Madrid, Galatasaray maçına hazır - İSTANBUL

- Real Madrid'in antrenmanı Real Madrid, Galatasaray maçına hazır - İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray ile İstanbul 'da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladıİSTANBUL (AA) - İspanya'nın Real Madrid takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yarın deplasmanda yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.Türk Telekom Stadı'nda teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas organizasyonuyla süren antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray mücadelesinin taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
- Real Madrid'de 5 sakatİspanyol ekibinde 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.Eflatun - beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez ve Marco Asensio Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.Real Madrid'de hafif sakatlıkları bulunan Raphael Varane ile Toni Kroos ise kamp kadrosunda yer aldı.

Bild Teknik Direktör İspanya Forma Rektör 

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