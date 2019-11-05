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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı - MADRİD Haberi

Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı - MADRİD Haberi

- Futbolcuların koşu görüntüleri - Teknik direktör Zinedine Zidane'dan görüntüler - Futbolcuların idman görüntüleriMADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.

Teknik Direktör Rektör 

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