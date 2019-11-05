Real Madrid, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını yaptı - MADRİD Haberi
- Futbolcuların koşu görüntüleri - Teknik direktör Zinedine Zidane'dan görüntüler - Futbolcuların idman görüntüleriMADRİD (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde antrenman yaptı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım