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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Real Madrid, Galatasaray'a hazır

Real Madrid, Galatasaray'a hazır

Antrenmandan detaylar

- İSTANBUL


- Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Real Madrid, yarın oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı statta ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam etti. İdman taktik çalışmalar ile sona erdi.
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