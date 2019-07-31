Real Madrid - Fenerbahçe maçının ardından - Zinedine Zidane - MÜNİH
- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın açıklamalarıFutbol: Audi Kupası - Real Madrid: 5 - Fenerbahçe: 3MÜNİH - MÜNİH - Bayern Münih 'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç sonu açıklamalarda bulundu.
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