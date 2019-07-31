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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Real Madrid - Fenerbahçe maçının ardından - Zinedine Zidane - MÜNİH

Real Madrid - Fenerbahçe maçının ardından - Zinedine Zidane - MÜNİH

- Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane’ın açıklamalarıFutbol: Audi Kupası - Real Madrid: 5 - Fenerbahçe: 3MÜNİH - MÜNİH - Bayern Münih 'in ev sahipliğinde, Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın üçüncülük maçında Fenerbahçe ve Real Madrid takımları karşı karşıya geldi. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç sonu açıklamalarda bulundu.

Rektör 

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