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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Rasim Kara: “İnanılmaz bir kaleci grubu var” Haberi

Rasim Kara: “İnanılmaz bir kaleci grubu var” Haberi

Rasim Kara konuşma

- SAMSUN

Kazancı Yurt Dışı Toplantı Kullar Öğrenciler 


- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitim Dairesi Kaleci Antrenörü Eğitmeni Rasim Kara, "Süper Lig’de oynayan 3 yerli santrfor bulmak çok zor ama 12 yerli kaleci oynuyor. Bunların 5-6 tanesi 20-21 yaşlarında. İnanılmaz bir kaleci grubu var" dedi.
Yılport Samsunspor Kulübünce organize edilen “Kaleci Eğitim Semineri ve Kaleci Kampı” için Samsun’a gelen Kara, seminerin ardından açıklamalarda bulundu. Bu işi büyük bir keyif alarak yaptığını ifade eden Kara, “Yaklaşık 25 yıl önce benim kurduğum Fatih hocanın da destek verdiği, TFF Eğitim Dairesinin de o dönem desteklediği bir ortamda kaleci antrenörlük müessesini kurduk. Şimdi de devam ediyoruz. Süper Lig’de oynayan 3 tane yerli santrfor bulmak çok zor ama 12 tane yerli kaleci oynuyor. Bunların 5-6 tanesi 20-21 yaşlarında. İnanılmaz bir kaleci grubu var. Bu bizim yaptığımız kaleci antrenörlerinin verdiği eğitimler sonucunda ortaya çıktı. O yüzden ben çok mutluyum. Bu her türlü maddi kazancın da ötesinde” diye konuştu.
“Futbolu kurtarma seferberliği yapılması gerekiyor” UEFA’ya bağlı olarak TFF’nin açmış olduğu B kursu, A kursu, Pro kursu için yurt dışında grup toplantılarına gittiklerini kaydeden Kara, “Onlar da bizim eğitimimizi çok beğeniyor. Aynı saat aynı içerik olmak üzere çok iyi eğitimler veriyoruz. En büyük sıkıntımız ise, Beşiktaş’ın 1 tane antrenman sahası var Fulya’da. Fenerbahçe’nin 1,5 sahası, Gençlerbirliği’nin 1,5 sahası, Galatasaray’ın 1,5 sahası var. 8 yaştan itibaren 19 yaşına kadar öğrenciler aynı saatte geliyorlar. Bir tane saha var. Bu sahada bir tanesine 1,5 saat versen bir yaş gurubuna gece 3’te diğerine sıra gelecek. Mecburen çeyrek sahada küçükler, yarı sahada da büyükler çalışıyor 50’şer dakika. Buralarda futbolcu yetiştirmek çok zor. O yüzden tesisler 1 numaralı problem. İyi eğitimler veriyoruz ama antrenörler bunları yaptıracak saha ve zamanı bulamıyor. Futbolu kurtarma seferberliği yapılması gerekiyor. Okullar, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve kulüpler ortaklaşa bir çözüm bulmamız lazım. Futbol ancak bu şekilde kurtulur” diye konuştu.

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