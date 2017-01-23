Rasim'den Çakır'a hediye Video

Abdülkerim Durmaz, Karabük yenilgisi sonrası Galatasaraylı Rasim Ozan Kütahyalı'ya boru hediye etti.
Kütahyalı'da hediye boruyu çok eleştirilen Cüneyt Çakır'a hediye etmek istediğini söyledi.
Bu sözler stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
Abdülkerim Durmaz Hakkında Hocası Osman Odman namı değer "Lağım Osman"dır. Karagümrük genç ve amatör takımdayken birçok kez şampiyonluk ve kupa kazandı. Karagümrük A Takımında ilk maçı 1978 senesinde Tarsus İdmanyurdu maçı oldu. 1982-1983 sezonunda 1.Lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 16 golle gol kralı futbolcusu idi. Karagümrük takımında libero mevkiinde gösterdiği başarılı futbolla dikkatleri çekti ve 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lac... devamı
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Derin Futbol, Ve Gol, ve Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe programlarında yorumcudur. Kütahyalı, Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de anahaberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ... devamı