Rasim'den Çakır'a hediye Video

Hocası Osman Odman namı değer "Lağım Osman"dır. Karagümrük genç ve amatör takımdayken birçok kez şampiyonluk ve kupa kazandı. Karagümrük A Takımında ilk maçı 1978 senesinde Tarsus İdmanyurdu maçı oldu. 1982-1983 sezonunda 1.Lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 16 golle gol kralı futbolcusu idi. Karagümrük takımında libero mevkiinde gösterdiği başarılı futbolla dikkatleri çekti ve 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lac...