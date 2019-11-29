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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ramil Guliyev: “Bütün planlarımızı olimpiyatlara göre kurduk” İzle

Ramil Guliyev: “Bütün planlarımızı olimpiyatlara göre kurduk” İzle

Ramil Guliyev'in açıklamaları

(Özel haber) İSTANBUL

İhlas Olimpiyat Milli Atlet 


- Fenerbahçeli millet atlet Ramil Guliyev, “Bizim önümüzde olimpiyatlar var. Herkes ona hazırlanıyor ve en önemli olan o. Bütün gücümüzü, planlarımızı oraya göre kurduk” dedi.
Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri’nde düzenlenen ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliğine milli atlet Ramil Guliyev’de katıldı.
Guliyev burada İhlas Haber Ajansı’na

özel açıklamalarda bulunurken, bu etkinlikte bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
Etkinliğin güzel geçtiğini söyleyen Guliyev, “Hava biraz soğuk ama hepimiz buradayız. Kadına şiddete karşıyız. Buna destek verdiğimiz kadar veriyoruz” diye konuştu.
“Bütün gücümüzü, planlarımızı Olimpiyatlara göre kurduk” 2020 Tokyo Olimpiyatları hakkında konuşan Guliyev, “Genelde bizim önümüzde olimpiyatlar var. Herkes ona hazırlanıyor ve en önemli olan o. Bütün gücümüzü, planlarımızı oraya göre kurduk. Oraya hazırlanıyoruz. Çalışmalara başladık. Kampa gideceğiz 1 Aralık’ta ve çalışmalara kamplarda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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