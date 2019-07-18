Ramazan Karabulut: “Bu sezon hedeflerimiz var” İzle



- Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, iyi bir fikstür çektiklerini ifade ederek, “Sezona iyi hazırlandık. Bu sezon hedeflerimiz var” ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin ardından Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut açıklamalarda bulundu. Fikstürün hayırlı olmasını dileyen Karabulut, “Şehrimize hayırlı olsun. İyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok hırslıyız ve hocamız da bu sene çok inanıyoruz. Bu yıl çok daha iyi bir Antalyaspor olacak, hedeflerimiz de var. Sezona İzmir’de başlayacağız. Zor bir maç olacak. Taraftarımızın da en çok ilgi gösterdiği ve en kalabalık gittiğimiz deplasmanlardan birisi. Sevdiğimiz bir şehir. İnşallah hayırlı olur” açıklamasını yaptı.

