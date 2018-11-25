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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Rahvan atlar Ödemiş'te yarıştı - İZMİR

Rahvan atlar Ödemiş'te yarıştı - İZMİR

- Demircili Mahallesi'ndeki alandan görüntüler - İzleyici detayları - Rahvan atlarının yarışından detaylar - Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'in konuşmasıRahvan atlar Ödemiş'te yarıştıİZMİR (AA) - Ödemiş'te geleneksel rahvan at yarışmaları düzenlendi.
Ödemiş Belediyesinin katkılarıyla Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen rahvan at yarışları, Demircili Mahallesi'ndeki alanda yapıldı.Türkiye'nin değişik yerlerinden 170 atın kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda atlar, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü, üçlü, tozkoparan, ithal A kategorilerinde mücadele etti.Yarışlar öncesi halk dansları ve zeybek gösterisi sunulan etkinlikte, yarışların açılışı da duallarla yapıldı.Koşular sonunda kategorilerinde dereceye giren at sahiplerine, para ödülü, kupa ve Türk bayrağı hediye edildi.Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem yaptığı konuşmada, ilçede yarım asırdır düzenlenen rahvan at yarışlarının bu sezonki son mücadelesini yaptıklarını belirterek, "Ödemiş bir marka olarak Türkiye'nin en fazla katılımlı rahvan at yarışlarını düzenliyor. İnşallah önümüzdeki 17 Mart 2019 günü yeni hipodromumuzda, klasik ata sporları alanımızda yeni yarışımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bir rekor kıracağız ,Türkiye rekorunu kıracağız." dedi.

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