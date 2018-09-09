Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Rahvan At Yarışları nefesleri kesti

Rahvan At Yarışları nefesleri kesti

-At yarışları

Yarış A Haber Efes Allah At Yarışları 

--Dereceye girenlere ödüllerin verilmesi
--DETAYLAR

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

- Ardahan'da düzenlenen geleneksel Rahvan At Yarışları ve Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası nefes kesti. Ardahan Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışları’nın 6’ıncısı ve 4. Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı. Sulakyurt Köyü Mevkisinde yapılan Rahvan At Yarışları büyük çekişmelere sahne oldu. Yarışları Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy,Protokol üyeleri ile vatandaşlar izledi. Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Tarih boyunca ilgi duyulmuş ve yaşlılarımız anılarını anlatırken en heyecanlı anıları 'Rahvan at yarışlarıyla' ilgili anılarıdır. Köylerimizi gezerken bir yaşlı? Ben oğlumdan şikayetçiyim, Ardahan'da Rahvan at yarışları düzenlendi ve çocuklarım bana haber vermedi, haberiniz olsun diye bayağı bir hayıflanmıştı'' dedi.
Bilmez, ''Bu yarışları daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Belediye başkanımızın bu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili bir proje hazırlığı içinde. İnşallah o proje de kabul edilir ise daha modern bir ortamda bu at yarışlarını düzenleme imkanına kavuşuruz. Bu vesileyle ata sporumuzu yaşatmak adına olan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu.
Belediye Başkanı Faruk Köksoy da, ''Ardahan il merkezinde Belediyemize ait atlı sporlar merkezinde 6'ıncı il Rahvan at yarışması ve 4'üncü de Doğu Anadolu Rahvan at yarışmasını düzenliyoruz. Buradaki temel amacımız, Ardahan; Rahvan at ve atlı sporlar için önemli bir merkezimiz. Ve birinci temel amacımız bunu ortaya çıkartarak hareketlendirmek ve sektöre katkı yapmak. At sporları turizm açısından çok önemlidir. Ardahan'ın yaz, kış 12 ay 365 gün gerek Rahvan at yarışları, gerek atlı kızak, gerek cirit ve gerekse atlı ok kategorilerinde önemli bir sürecin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tesisi dört kategoride, Rahvan At, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk ve Atlı Kızak yarışların yapılabileceği bir konuma getirmek istiyoruz. 50 dönüm sahamız için projemizi hazırladık. Yaklaşık 3 milyonluk bir projemiz hayata geçmiş olacak. Ve bu sayede, Ardahan'ın adı 365 gün hizmet ve turizm sektöründe, atlı sporlar sektöründe, geleneğinde adı geçmiş olacak" şeklinde konuştu.
Yarışmaya 12 ilden toplam 70 atlı katılırken, Şampiyonanın sonunda üçlü tay kategorisinde birinci Şehmuz yaprak olurken, dörtlü tay yarışında Veysi Gerihan birinci oldu. Küçük-orta da Hasan yıldız ve büyük-orta da ise Yener koçulu birinci olarak ödüle hak kazandı. Başaltı yarışını kazanan isim ve baş at kategorisindeki yarışmanın lideri ise Ercan şen oldu.
İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı