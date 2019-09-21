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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Raftingle Doğu'daki gençlere dokunmayı planlıyoruz' - TUNCELİ

'Raftingle Doğu'daki gençlere dokunmayı planlıyoruz' - TUNCELİ

"Raftingle Doğu'daki gençlere dokunmayı planlıyoruz" - TUNCELİ - Türkiye Rafting Federasyonu ilk yönetim kurulu toplantısından görüntüler - Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın konuşması - Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in konuşması - Milli sporcuların görüntüsü - Toplantıdaki sunumlar"Raftingle Doğu'daki gençlere dokunmayı planlıyoruz" - Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı:"Doğu ve Güneydoğu'da gençlerimize dokunma planı içerisindeyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"TUNCELİ (AA) - Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, "Doğu ve Güneydoğu'da gençlerimize dokunma planı içerisindeyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.
Yeni kurulan Türkiye Rafting Federasyonu, ilk yönetim kurulu toplantısını Tunceli 'deki öğretmenevinde gerçekleştirdi.Fikret Yardımcı, burada yaptığı konuşmada, Tunceli 'nin rafting merkezi haline geldiğini söyledi.

Munzur Vadisi'nde yaptıkları Dünya Rafting Şampiyonası ile Tunceli ve Türkiye'yi dünyaya tanıttıklarını ifade eden Yardımcı, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanımızın da himayeleri altında, Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle biz sporla terörü yenme projesi kapsamı için Doğu ve Güneydoğu illerimizde çalışmalarımızı yaptık. Burada yönetim kurulu arkadaşlarımızla yeni yol haritamızı çizip hemen bölgeye intikal edeceğiz. Bölgede çalışmalarımızı 5 vilayette, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de sürdüreceğiz, Tunceli modelini o bölgeye yaymak için çalışmalarda bulunacağız. Doğu ve Güneydoğu'da gençlerimize dokunma planı içerisindeyiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır." - "Ağırlığımız Doğu ve Güneydoğu'da olacak"Fikret Yardımcı, daha önce yaptıkları etkinliklerle organizasyon deneyimlerinin bulunduğunu belirterek, raftingde de sportif başarılar elde ettiklerini dile getirdi.Rafting çalışmalarının Batı'da da yapılacağını aktaran Yardımcı, "Ama ağırlığımız Doğu ve Güneydoğu'da olacaktır. Bu sporu ve bunun yansıması olan turizm katkısını en iyi şekilde değerlendirmek için Tunceli 'deyiz. Bugün çok önemli kararlar alacağız ve bunun doğrultusunda hemen sahaya inip çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Federasyon yönetim kurulu üyesi olan Tunceli Valisi Tuncay Sonel de birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan şehrin, terörle mücadelede başarılı sonuçlar alınması ve yapılan yatırımlarla huzur şehri haline geldiğini anlattı. - "Artık Tunceli denildiği zaman akla huzur ve spor şehri geliyor" Tunceli 'de son 2 yılda Türkiye ve dünya çapında önemli şampiyonlara başarıyla ev sahipliği yaptığını anımsatan Sonel, şunları kaydetti:"Artık Tunceli denildiği zaman akla huzur, tatil, kültür ve spor şehri geliyor. İnşallah hem Tunceli 'de hem de ülkemizin diğer illerinde benzer etkinlikler fazlasıyla artar. Çünkü çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Hakikaten ülkemiz güzel. İnşallah bu sporla hem birlik beraberlik hem kaynaşma hem de gençlerimizin, çocuklarımızın yetişmesi, ilgi alanlarının sporda da olması çok önemli."Toplantıya, rafting antrenörleri ile milli sporcular da katıldı.

Terörle Mücadele Öğretmen Milli Sporcu Milli Sporcular Öğretmenevi 

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