Rafting iki ay sonra olimpik spor oluyor' - MUĞLA İzle
Rafting iki ay sonra olimpik spor oluyor" - MUĞLA - Rafting sporcular - Rafting yarışları - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ile röportaj"Rafting iki ay sonra olimpik spor oluyor" - Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Yardımcı:"Raftingde 2013 yılından beri gençlere verdiğimiz önemle müthiş bir başarı trendi yakaladık" - "Rafting iki ay sonra olimpik spor oluyor. Uluslararası organizasyonlarda 2013 yılından bu yana 248 madalyamız var. Eğer sportif hayata biraz daha değer vermeye devam edersek, önem verirsek, katılacağımız ilk olimpiyatta madalyayı hedefliyoruz" - "Dünya artık raftingde kışın dinlenmek istemiyor. Artık kışın bütün dünya rafting yapacak. Bunun için önemli çalışmalar yapılıyor"MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, raftingin iki ay sonra olimpik spor branşı olacağını vurgulayarak, Türkiye'nin katılacağı ilk olimpiyatta madalyayı hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'de son yıllarda yapılan çalışmalar ve yatırımlarla birçok spor dalında olduğu gibi raftingde de önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:"Raftingde 2013 yılından beri gençlere verdiğimiz önemle müthiş bir başarı trendi yakaladık. Avrupa şampiyonu olduk, Avrupa ikincisi olduk. Son olarak Japonya'da, enteresandır bir yarışta 35 madalya kazanarak, 10 yıldır Brezilya'nın elinde bulunan unvanı alarak, dünya sıralamasında bir numaraya oturduk. Rafting iki ay sonra olimpik spor oluyor. Uluslararası organizasyonlarda 2013 yılından bu yana 248 madalyamız var. Eğer sportif hayata biraz daha değer vermeye devam edersek, önem verirsek, katılacağımız ilk olimpiyatta madalyayı hedefliyoruz."Hedeflenen olimpik başarının en önemli ayağının Dalaman olduğuna işaret eden Yardımcı, "Çünkü kışın da rafting yapmamız gerekiyor ki sporcuyu soğutmadan bir olimpiyattan madalyayla dönelim. Bizim ana hedefimiz budur. İtalya'da önümüzdeki yarışlarda olimpik seçmeler yapılacak. Biz de orada olacağız, müthiş bir ekibimiz var." diye konuştu. - "Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladık"Fikret Yardımcı, göreve başladıkları tarihten itibaren yürüttükleri çalışmalar sonucu uluslararası organizasyonlarla Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağladıklarını bildirdi.Türkiye'nin rafting sporunda aranan ve sporcu yetiştiren bir ülke durumuna geldiğini belirten Yardımcı, birçok kentte yarışlar düzenleyerek, bu sporu yaymaya çalıştıklarını anlattı.Yardımcı, Dalaman'ın da mevsimsel özellikleri, hava yolu ulaşımının kolaylığı nedeniyle birçok organizasyona ev sahipliği yapacağını dile getirdi. - "Dalaman artık raftingde bir dünya merkezi olmuştur"Dünya Rafting Federasyonunun olağan ikinci toplantısını Dalaman'da yaptıklarını hatırlatan Fikret Yardımcı, "Dünya artık raftingde kışın dinlenmek istemiyor. Artık kışın bütün dünya rafting yapacak. Bunun için önemli çalışmalar yapılıyor. Çok önemli kararlar aldık. Dalaman da artık raftingde bir dünya merkezi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.Yardımcı, sporda ahlak, kardeşlik, dostluk ve kaynaşmayı sağlamanın önemli olduğunu ve bunun için çaba gösterdiklerini vurguladı.Yurt dışında Türkiye'nin güzelliklerini anlattıklarını vurgulayan Yardımcı, "Yurt dışına gittiğimizde eskiden ülkemizle ilgili kötü imajla karşılaşıyorduk. Ama artık benim pasaportum çok kıymetli. Gerçekten bir Türk olmanın gururuyla yurt dışına çıkıyoruz. Ülkemizin tanıtımı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı. - "Uluslararası eğitimlere başlayacağız"Raftingin turizm anlamında da birçok ilde yapıldığını ve kentlere "bacasız sanayi" anlamında önemli katkılar sunduğunu anlatan Fikret Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:"Manavgat'ta günlük turizm rafting sayısı 15 bin civarında. Ülkemizde yılda 200 bine yakın kişi rafting yapıyor. Turizmde dünyanın en iyi rafting yapan bacasız sanayisi ülkemizde. Bunun matematiksel çarpımını yaparsanız inanın organize sanayide 3 - 5 tane dev firma kadar bir gelir elde edecektir. Bu geliri kim yapıyor, köydeki Fatma hala, Ahmet dayı... Köylerdeki küçük aileler rafting bot alarak turistlerden inanılmaz bir gelir elde ediyor. Fakat biz ne diyoruz; herkes kazansın, yalnız rafting eğitimi de olsun. Önümüzdeki dönem uluslararası eğitimlere başlayacağız. Hem sporda hem turizmde suyun bize getirdiği bereketi en iyi şekilde kullanmak için gayret göstereceğiz."Yardımcı, sporda ve turizmde raftingin gelişimi için özel firmaları da teşvik ettiklerini vurgulayarak, Türkiye'ye özel botların üretilmesini sağladıklarını ve bunları yurt dışına pazarlamaya başladıklarını sözlerine ekledi.