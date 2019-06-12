Rafting Dünya Şampiyonası'nda gece yarışları yapıldı İzle

-Parkuru gezen görevliler

-Şampiyonayı izleyen vatandaşlar

-Yarıştan görüntüler

-Yarışmayı izleyen vatandaşlar

-Yarışmadan görüntüler



- TUNCELİ



- Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve Tunceli'nin ev sahipliği yaptığı Rafting Dünya Şampiyonası'nın gece yarışları yapılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri dolduran vatandaşlar, Munzur Çayı'nda yarışan takımlara alkışlarla destek verdi. Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve 8 Haziran tarihinde başlayan Dünya Rafting Şampiyonası'na 20 ülkeden 800'e yakın sporcu, antrenör ve teknik heyet katılıyor. Yarışmaların gündüz bölümünün tamamlanmasının ardından Munzur Çayı'ndaki parkurda gece yarışları düzenlendi.

Kadın ve erkek takımlarının ter döktüğü yarışlar heyecanlı geçti. Şampiyona sabah final yarışlarının ardından madalya töreni ile tamamlanacak.

