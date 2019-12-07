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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Radamel Falcao formasına kavuştu

Radamel Falcao formasına kavuştu

Maç sonu Falcao'nun çıkışı

- İSTANBUL

Yıldız Futbolcu Tezahür Tezahürat Forma 


- Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao sakatlığının ardından Alanyaspor maçının 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyun dahil oldu. Galatasaray’da sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao formasına Alanyaspor maçında kavuştu. Son olarak 1 Ekim’de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Paris Saint Germain maçında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı. Alanyaspor maçına yedek başlayan Falcao, 78. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil oldu. Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu.
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