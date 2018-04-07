R4 Rafting Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

- R4 Rafting Türkiye Şampiyonası - Sporcuların hazırlıkları - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı'nın konuşması - Sporcuların dans etmesiR4 Rafting Türkiye Şampiyonası - Muğla 'da düzenlenen 1. ayak yarışlarına devam edildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları ikinci gün mücadeleleriyle sürdü.Dalaman Çayı'nda düzenlenen yarışlara erkekler ve kadınlarda 51 takımdan yaklaşık 350 sporcu katılıyor.Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, İran, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'dan katılım sağlandı.Yarışların ikinci gününde slalom 1. deneme ve slalom 2. deneme yarışları yapıldı.Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara yoğun ilgi olduğunu söyledi.
Takımların kıyasıya mücadele ettiğini anlatan Yardımcı, "Avrupa takımları ve dünya şampiyonu olmuş ülkemizin takımları arasında iddia giderek sertleşiyor. Yavaş yavaş dereceler oluşmaya başladı. Yarın 12.00'ye kadar yarışlarımız devam edecek. Ardından katılımcılarımıza Dalaman'ın koylarını gezdireceğiz. Onlara ülkemizi tanıtalım. Akşam da madalya töreniyle kapanışımız olacak." diye konuştu.