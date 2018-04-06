R4 Rafting Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

- R4 Rafting Türkiye Şampiyonası - Yarış alanı detay - Sporcuların yarışlarından detay - Dalaman çayı detay - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı'nın açıklamasıR4 Rafting Türkiye Şampiyonası - Muğla 'da düzenlenen 1. ayak yarışlarına yaklaşık 350 sporcu katılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları başladı. Dalaman Çayı'nda başlayan yarışlara erkekler ve kadınlarda 51 takımdan yaklaşık 350 sporcu katılıyor.Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, İran, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'dan katılım sağlandı.Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.
Türkiye'de spor turizmi denince akla ilk gelen yerler arasında Dalaman'ın da olduğunu aktaran Yardımcı, "Bu nedenle bu yıl yarışları burada düzenledik ve iyi bir katılım sağladık. Hem amatör hem de profesyonel sporculara hitap eden Dalaman Çayı çok önemli bir etkinliğe katkı sağlıyor." dedi. Yarışlar 8 Nisan Pazar günü sona erecek.