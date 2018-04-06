Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
R4 Rafting Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

R4 Rafting Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

- R4 Rafting Türkiye Şampiyonası - Yarış alanı detay - Sporcuların yarışlarından detay - Dalaman çayı detay - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı'nın açıklamasıR4 Rafting Türkiye Şampiyonası - Muğla 'da düzenlenen 1. ayak yarışlarına yaklaşık 350 sporcu katılıyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirilen R4 Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları başladı.
Dalaman Çayı'nda başlayan yarışlara erkekler ve kadınlarda 51 takımdan yaklaşık 350 sporcu katılıyor.Yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, İtalya, İran, Kazakistan, Moğolistan, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna'dan katılım sağlandı.Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonu en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'de spor turizmi denince akla ilk gelen yerler arasında Dalaman'ın da olduğunu aktaran Yardımcı, "Bu nedenle bu yıl yarışları burada düzenledik ve iyi bir katılım sağladık. Hem amatör hem de profesyonel sporculara hitap eden Dalaman Çayı çok önemli bir etkinliğe katkı sağlıyor." dedi.
Yarışlar 8 Nisan Pazar günü sona erecek.

Yarış İran Muhabir İtalya Amatör 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Başbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandıBaşbakan Davutoğlu İran'da resmi törenle karşılandı
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
İşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakoluİşte Türkiyenin En Yüksek Noktası: Meydan Karakolu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı