Quaresma: 'Şimdi insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı'



- Kasımpaşa'nın yeni transferi Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, takımının hedeflere ulaşması için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirterek, "Şimdi insanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı" dedi.

Kasımpaşa'nın kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Quaresma, samimi açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki oyuncu, "Burada olduğum için, buranın bir parçası olduğum için mutluyum. herkese çok teşekkür ederim bana gösterdikleri ilgi ve sevgiden dolayı. Şimdi Kasımpaşa’nın hedeflere ulaşması için mücadele edip, elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Aslında her zamanki gibi hedeflerim var. Elimden gelenin en iyisini yapmak. Bu oyunun keyfini çıkarmak ve Kasımpaşa’nın hedeflerime ulaşmasına yardımcı olabilmek. Burada olduğum süre boyunca diğer takımlarda yaptığım gibi; taraftalar için, bu takım için, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak ve hedeflerimizin hepsini gerçekleştirmekte pay sahibi olmak. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum. Daha önce de söylediğim gibi şimdi futbol oynama zamanı. İnsanların benden beklediği futbolu gösterme zamanı ve hep birlikte daha da başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.



