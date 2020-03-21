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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Quaresma’dan ‘Evde kal’ çağrısı

Quaresma’dan ‘Evde kal’ çağrısı

Ricardo Quaresma'nın açıklaması

- (Özel haber)- Ricardo Quaresma:- “Evde kalmanızı rica ediyorum” İSTANBUL

İhlas 


- Kasımpaşa’nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla İHA aracılığıyla vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yaptı. Kasımpaşa’nın yıldızı Querasma'dan 'Evde kal' çağrısı geldi. Portekizli futbolcu, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'Evde kal' mesajı gönderdi. Quaresma, İhlas Haber Ajansı aracılığıyla verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Herkese iyi günler, sizden uymak zorunda olduğumuz kurallara uyup evde kalmanızı rica ediyorum. Kendimize yardım edilmesini istiyorsak biz de yardımcı olmalıyız. Herkese kucak dolusu sevgiler."
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