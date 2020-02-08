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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
PUBG oyuncuları Espark’ta yarışıyor

PUBG oyuncuları Espark’ta yarışıyor

Kayıt ettirirken çekilen detaylar

Ali İl Yarış Ziyaretçiler 

-Oyuna devam ederken çekilen detay görüntüleri
-Genel detaylar

- ESKİŞEHİR

- Eskişehir’in yaşam ve cazibe merkezi olarak bilinen Espark Alışveriş Merkezi, PUBG tutkunları için düzeltilen PUBG yarışması devam ediyor. Player Unknown's Battlegrounds’un (PUBG) rüzgarına Espark da kapıldı. Espark, PUBG tutkunlarını bugün başlatılan ve yarın da finali ile devam edecek yarışmayla bir araya getirdi. Bu yarışmada Eskişehir’in dört bir yanından turnuva için gelen katılımcılar birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. PUBG kostümlü Cosplay ekibinin özel şovlarıyla tüm ziyaretçilere renkli anlar yaşatacağı turnuvada, birinciye GeForce Dual RTX2060 6GB GDDR6 Ekran Kartı, ikinciye 24" 1ms 144hz Full HD Monitör ve üçüncüye Oyuncu Kulaklığı verilecek. Yarışma kurallarına göre her 30 dakika süren oyunda, birinci olan oyuncularla oluşan grup yarın finalde yarışacak.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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