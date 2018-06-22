PSV, Coccu’nun Fenerbahçe’ye gittiğini açıkladı Haberi



- Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, teknik direktör Phillip Cocu’nun takımdan ayrılarak, Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu. Son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan Phillip Cocu’nun sarı-lacivertlilere transferi kesinleşti. Hollanda Eredivisie Ligi ekibi PSV Eindhoven’da görev yapan Cocu’nun kulübünden ayrılarak, Fenerbahçe’ye gittiği açıklandı. PSV resmi sosyal medya hesaplarından 47 yaşındaki teknik direktörün takımdan ayrılıp sarı-lacivertlilere transfer olduğu paylaşılan video ve yapılan açıklamayla duyuruldu. Hollanda temsilcisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beş sezon altı kupa. Phillip, öncelikle bize yaşattığın başarılarla dolu yıllar için sana teşekkür eder Fenerbahçe’de başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Hollandalı teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

