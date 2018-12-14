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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Protokol, gençleri spora yönlendirmek için dostluk maçı yaptı

Protokol, gençleri spora yönlendirmek için dostluk maçı yaptı

Futbol maçından görüntü

Sentetik Belediye Başkanı Şampiyon Şampiyonluk Kupası Jandarma Komutanı 

-Maçı izleyenlerden görüntü
-Vali Erdoğan Bektaş'ın gelişi
-Gençlik Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel ile röp.
-Vali Erdoğan Bektaş'ın çiçek takdim etmesi

- ZONGULDAK

- Zonguldak’ta protokol üyeleri, gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla düzenlenen Gençlik Futbol Şöleni’nde dostluk maçı yaptı. Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Zonguldak Gençlik Şöleni Futbol Turnuvası sona erdi. İki gün süren futbol şölenine, Genç Sağlıkçılar, Genç Liseliler, Gençlikspor ve Genç Yetenekler olmak üzere 4 takım katıldı.
Zonguldak Gençlik Şöleni Futbol Turnuvası kapsamında Fener yeni sentetik sahada protokol üyeleri dostluk maçı yaptı. Kırmızı ve beyaz takımın karşılaştığı dostluk maçında belediye başkanı, il jandarma komutanı, AFAD Müdürü, Orman Bölge Müdürü ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının idari amirleri kıyasıya mücadele verdi. Karşılaşma ise 2-2 berabere bitti. Şampiyon Genç Yetenekler şampiyonluk kupasını Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın elinden aldı.
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