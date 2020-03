-Prosinecki'nin açıklamaları



- - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki:- “Rakiplerin de puana ihtiyacı var ve bu durum bizim için bir avantaj”- “Malatya maçı bütün maçlardan bir tık daha önemli” KAYSERİ



- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Kasımpaşa maçından önce başlayan çıkışımızı sürdüreceğiz" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynadığı Kasımpaşa maçından 5-1’lik mağlubiyet ile ayrılan Kayserispor, bu hafta oynayacağı Yeni Malatya maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinden sonra taktik çalışmaları yaptı. Antrenman boyunca Teknik Direktör Robert Prosinecki oyuncularla yakından ilgilendi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, Kasımpaşa maçından önce başladıkları çıkışlarını sürdüreceklerini söyleyerek, “Tabii ki her maç aslında belirleyici ve her maç final havasında fakat dediğimiz gibi bu hafta oynayacağımız Malatya maçı hepsinden bir tık daha fazla önemli diyebilirim. Kasımpaşa’ya karşı 5-1 gibi kötü bir mağlubiyet aldık. Bu bir anlamda bizim son haftalardaki çıkışımızı ve iyi oyunlarımızda gelen öz güveni kırdı fakat takımıma güveniyorum. Önümüzdeki maça kadar olan sürede iyi çalışacağız. Rakiplerin de sıkıntıları var ve onlar da puan almak zorundalar. Bu maç belki bizim için bir avantaj. Dediğim gibi biz son haftalardaki Kasımpaşa ile sekteye uğrayan çıkışımızı bu maçta sürdüreceğiz. Savaşacağız ve bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor maçı pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.



