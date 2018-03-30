Profesyonel güreş şöleni (2) - İSTANBUL

- Hasan Yalnızoğlu'nun çocuklarla fotoğraf çekilmesi - Türk Gücü Ağır Sıklet Şampiyonu Hasan Yalnızoğlu ile röportaj - Organizasyonda ringe çıkacak Kubilay Koçgün ve Ferit Can ile röportaj İstanbul 'da profesyonel güreş şenliği - Türk Gücü Güreş organizasyonunu düzenleyen yapımcı ve spiker Demir:"Profesyonel güreş, gençlerin spora başlaması için olmazsa olmaz. Biz de bunu keşfettik ve ardından Türk Gücü'nü kurduk. Dünya çapında bir organizasyonuz" - "İki yüzden fazla görevli, 4 binden fazla seyirciye hizmet sunacak kusursuz bir ekibimiz var. Görsel şölen olacak. Herkesin organizasyondan keyif alacağını düşünüyorum"İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - İstanbul 'da yarın gerçekleştirilecek Turkish Power Wrestling (Türk Gücü Güreşi) organizasyonunu düzenleyen yapımcı ve spiker Bilgehan Demir, "Profesyonel güreş, gençlerin spora başlaması için olmazsa olmaz. Biz de bunu keşfettik ve ardından Türk Gücü'nü kurduk. Dünya çapında bir organizasyonuz." dedi. Volkswagen Arena'da düzenlenecek organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Demir, halk arasında Amerikan güreşi olarak bilinen profesyonel güreşe gösterilen ilginin tüm dünyada arttığını dile getirdi.Profesyonel güreşin, efsane Türk güreşçi Kurtdereli Mehmet pehlivanın Fransa'da rakibini ringin dışına atmasıyla dünyada tanındığını belirten Bilgehan Demir, "Profesyonel güreşte izleyici kitlesi çoğunlukla gençlerden oluşuyor. Gençler bu sporu izledikleri zaman profesyonel olmayı hedefliyor. Ardından spor salonlarına giderek inanılmaz bir disiplin içerisine giriyorlar ve spor ahlakı kazanıyorlar. Profesyonel güreş, gençlerin spora başlaması için olmazsa olmaz. Biz de bunu keşfettik ve ardından Türk Gücü'nü kurduk. Dünya çapında bir organizasyonuz." diye konuştu. Profesyonel güreşin ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya'nın da arasında yer aldığı birçok ülkede yapıldığını aktaran Demir, "Japonya'da 90 bin seyircinin önünde bir kick boks maçı izlediğimde bunun Türkiye'de de olması gerektiğini düşündüm. Türkiye'de boks ve kick boks'un büyük bir hayran kitlesi var. Bunun yanı sıra başarılı sporculara da sahibiz. Ring sporlarını sevdirebilmek için bir yol olmalıydı. Biz de bunu profesyonel güreş olarak belirledik." ifadelerini kullandı. - "Sponsor desteği çok önemli"Bu organizasyonun yapılabilmesi için sponsor desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu organizasyonları en fazla 50 bin lira maliyetle Almanya'da ve Belçika'da yapıyorlar. Ancak onlarla bir yere varamazsınız. Bizim şu ana kadar yaptığımız en düşük bütçeli organizasyon 120 bin liraya mal oldu. Şu an ise bir milyon liraya yakın bütçeli bir işten bahsediyoruz. Sponsor desteği çok önemli. Bunun yanında seyircilerden de gelir elde edilmesi gerekiyor. Bundan sonra yapacağımız organizasyonda kaliteyi biraz daha yükselteceğiz. Öyle yıldızlar getireceğiz ki herkes izlemek zorunda kalacak."Organizasyona katılacak sporcuları belirlerken çok titiz davrandıklarını kaydeden Demir, "Kadroyu oluştururken sporcuların geçmişine ve ahlaki durumuna çok dikkat ediyoruz. Bizimle olacak isimlerin kötü alışkanlıklardan tamamen uzak durması gerekiyor. Sağlıklı, ufku geniş ve karizmatik olmalılar. Çok çalışmalı ve profesyonel antrenmanlar yapmalılar. Bunların yanı sıra ringde mücadele ederken de tüm kesimlerle iletişimlerinin çok iyi olması lazım." şeklinde görüş belirtti. Yerli ve yabancı birçok sporcunun mücadele edeceği Türk Gücü Güreşi organizasyonunun bilet satışının devam ettiğini dile getiren Demir, sözlerini şöyle tamamladı:"İki yüzden fazla görevli, 4 bini aşkın seyirciye hizmet sunacak kusursuz bir ekibimiz var. Görsel şölen olacak. Herkesin organizasyondan keyif alacağını düşünüyorum. Salonun kapıları saat 15.30'da açılacak. Organizasyon ise saat 17.00'de başlayıp 20.00'de sona erecek. Organizasyonun sonunda sporcular ile bazı seyircileri bir araya getireceğiz. Diğer illerden gelecek seyirciler ve kredi kartı bulunmayan gençlerin mağdur olmaması için yarın gişeden satılmak üzere 500 bilet ayırdık." - Kubilay Koçgün: "Spor, hayatımda çok önemli bir yerde"Organizasyonda ringe çıkacak Kubilay Koçgün ise 25 senedir sporun içinde yer aldığını aktardı.Fitness antrenörü olduğunu belirten Kubilay Koçgün, "Çiftliğim var, restoran işletiyorum ama spor, hayatımda çok önemli bir yerde. 41 yaşında olmama rağmen profesyonel güreş sayesinde kendimi çok iyi hissediyorum. Herkesin de çocuklarını bu spora yönlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.İlk maçta Kubilay Koçgün'ün karşısına çıkacak Ferit Can ise uzun süredir hazırlandığı organizasyonda şampiyon olacağına inandığını ifade etti.