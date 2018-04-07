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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Prekazi, taraftarlarla buluştu - İSTANBUL Haberi

Prekazi, taraftarlarla buluştu - İSTANBUL Haberi

- Galatasaraylı taraftarlardan detaylar - Cevat Prekazi ile röportaj - Prekazi'nin forma imzalamasıPrekazi, taraftarlarla buluştu - Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi'nde taraftarlarla bir araya geldi - Prekazi: - "Şampiyonluk yolunda her şey Galatasaray'ın elinde"İSTANBUL (AA) - Galatasaraylı eski futbolcu Cevad Prekazi, Galatasaray Stadyum Müzesi'nde sarı - kırmızılı taraftarlarla buluştu.Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi'nde taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Prekazi, unutulmaz Neuchatel Xamax karşılaşmasında giyilen beyaz retro formayı ve diğer lisanslı ürünleri imzaladı.Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prekazi, taraftarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Heyecanımız her zaman var. En son derbi maçta buradaydım. İstanbul 'a geldiğimiz zaman hep heyecanlanıyorum. Böyle bir ortamda olmak çok güzel. Müze çok güzel olmuş." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk şansının sorulması üzerine Prekazi, "Pazartesi günü Gençlerbirliği maçını kazandıktan sonra Medipol Başakşehir maçı var. Gençlerbirliği maçını kazanırsa Medipol Başakşehir karşılaşması daha kolay geçebilir. Sonra Beşiktaş maçında neler olacak bakacağız. Şampiyonluk yolunda her şey Galatasaray'ın elinde." değerlendirmesinde bulundu.

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