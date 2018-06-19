Potada genç kızların hedefi Avrupa'da başarı - SAKARYA İzle
- Milli sporcuların hazırlık kampındaki çalışmalarından detay - 18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Emre Özsarı'nın özel röportajıPotada genç kızların hedefi Avrupa'da başarı - 18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Emre Özsarı:"Hedefimiz, bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olarak bir üst lige çıkmak ve ilk 3'e girmektir. Onun için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız"SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - 18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, Avusturya'da 3 - 12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Sakarya 'da kamp hazırlıklarını sürdüren 18 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü Emre Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Hedefimiz, bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olarak bir üst lige çıkmak ve ilk 3'e girmektir. Onun için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız. Turnuvada en büyük rakibimiz Avusturya olacak. Şu an diğer rakip takımlara çok hakim değiliz. Hazırlık maçları yaptıkça tanıyacağız. Grubumuzdaki Hollanda da iyi bir takım. Sonuçta Türk bayrağını temsil ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya hazırız. İnşallah da hem görüntü olarak hem de Türkiye'ye yakışır şekilde kızlarımızın ülkelerini temsil edeceğine canıgönülden inanıyorum."Türk basketbolunda son yıllarda başarı çıtasının yükseldiğine işaret eden Özsarı, şunları söyledi:"Altyapı hakikaten çok kuvvetli geliyor. Şu anda 15 Yaş Altı Takımımız kuruldu. Bir hazırlık dönemi yaptılar. Zannedersem 50 oyuncuyla seçme yapıldı. Federasyonumuz ciddi anlamda çalışmalar yürütüyor. Böyle sporcuların gün yüzüne çıkarılıp daha erken yaşta eğitildiği sürece daha güzel olacağına inanıyorum. Türk basketbolu daha iyi olacaktır. Buna inanıyoruz." - "Oyuncu seçerken zorlanıyoruz"Özsarı, kamp süresince 35 kişilik oyuncu grubunun seçmelerden geçtiğini belirtti. Çok değerli altyapı oyuncularına sahip olduklarını aktaran Özsarı, "Oyuncu seçerken hakikaten çok zorlanıyoruz ama idmanları, hazırlık maçlarını kameraya çekiyoruz. Akşam oturup ekibimle bunları değerlendiriyoruz. Yani ince eleyip sık dokuyoruz ki hiçbir şekilde hak geçmesin. Ülkemizi temsil edecek en iyi 12'yi bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Milli takıma çağrılan oyuncuların hemen hemen hepsinin belli bir kariyerde ve kalitede sporcular olduğunu vurgulayan Özsarı, "Elenen daha kötü, burada kalan daha iyi." diye bir şey olmadığını aktardı.Performanslara göre değerlendirme yaptıklarını, onun için zor bir süreç yaşadıklarını anlatan Özsarı, "Bazı oyuncularımız okudukları için ABD'de. Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu da şu anda idmanlarını yapıyor, bazı sporcularımız orada deneniyor. Şu anda burada 25 oyuncumuz var. Belli bir süre geçtikçe ufak ufak elemelere başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.