Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Porto Teknik Direktörü Conceiçao: 'Kazandığımız için mutluyum' - İSTANBUL

Porto Teknik Direktörü Conceiçao: 'Kazandığımız için mutluyum' - İSTANBUL

Porto Teknik Direktörü Conceiçao: "Kazandığımız için mutluyum" - İSTANBUL - Galatasaray - Porto maçının ardından - Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun açıklamalarıMaçın ardından - Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao:"Kazandığımız için mutluyum"İSTANBUL (AA) - Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray'ı 3 - 2 yendikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, Galatasaray'ın maça baskılı başladığını belirterek, "İlk golü bulduktan sonra rahatladık. Daha sonra birer gol daha oldu ve soyunma odasına 2 - 1 önde gittik. Biz 3 - 1'i yakaladıktan sonra Galatasaray biraz oyundan düştü. Ancak orta sahamız bundan yararlanamadı. Sonuç olarak kazandık ve bunun için mutluyum." diye konuştu.

Basın Toplantısı Toplantı Bulduk Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Maç Sonunda YıkıldılarMaç Sonunda Yıkıldılar
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçından KarelerGalatasaray - Çaykur Rizespor Maçından Kareler
Trabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından FotoğraflarTrabzonspor - Atiker Konyaspor Maçından Fotoğraflar
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından KarelerAytemiz Alanyaspor - Beşiktaş Maçından Kareler
Galatasaray - Keçiörengücü Maçından KarelerGalatasaray - Keçiörengücü Maçından Kareler
Beşiktaş - Galatasaray Maçından KarelerBeşiktaş - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı