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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Porto hazırlıklarını tamamladı

Porto hazırlıklarını tamamladı

Porto antrenmanından detaylar

- İSTANBUL

Toplantı Forma Rektör 


- UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı idmanla tamamladı. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen ve gruptaki son maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Portekiz temsilcisi Porto, bu maçın hazırlıklarını TT Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman öncesinde Teknik Direktör Sergio Conceiçao, saha ortasında futbolcularla bir müddet toplantı yaptı. Düz koşuyla başlayan çalışmada daha sonra kaleciler ayrı çalışırken, diğer oyuncular ısınma hareketleri yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. Porto'nun yarın Galatasaray karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor: Casillas - Maxi Pereira, Felipe, Diego Leite, Alex Telles - Danilo, Sergio Oliveira - Marega, Herrera, Brahimi - Andre Pereira. Portekiz temsilcisinde Corona ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Daha önce Beşiktaş forması da giyen golcü futbolcu Vincent Aboubakar ise uzun süreli sakatlığı nedeniyle kadroda yok.
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