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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Polonya'ya büyük destek - MOSKOVA

Polonya'ya büyük destek - MOSKOVA

- Taraftarlardan detaylarMoskova'da Polonya'ya büyük destek - Dünya Kupası'nda Polonya ile Senegal arasında oynanacak H Grubu mücadelesine Polonyalı taraftarlar büyük ilgi gösterdiMOSKOVA (AA) - Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Polonya ile Senegal arasında oynanacak mücadeleye, Avrupa ekibinin taraftarları büyük ilgi gösterdi.Sabah saatlerinden itibaren Moskova'da Kızıl Meydan'da buluşan Polonyalı taraftarlar, kırmızı - beyaz formaları ve açtıkları bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.Maç saati yaklaştıkça Spartak Stadı'na doğru yola koyulan Polonyalı taraftarlar, metronun içinde de takımlarına desteği sürdürdü.Stat etrafında ise coşku, doruğa ulaştı. Çalan müzikler eşliğinde dans eden ve tezahüratlarda bulunan Polonyalılar, taraftar ürünlerinin satıldığı mağazaların önünde de kuyruklar oluşturdu.Polonyalıların favori futbolcusu ise Bayern Münih forması giyen yıldız golcüleri Robert Lewandowski'ydi. Kırmızı - beyazlı taraftarların büyük çoğunluğu Lewandowski yazılı formalarla karşılaşmayı izlemeye geldi.Senegalli taraftarlar ise Moskova'da azınlıktaydı. Afrika ekibini desteklemeye gelen taraftarlar da geleneksel kıyafetleri ve müzikleriyle ortama renk kattı.

Tron Tezahür Tezahürat Forma 

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