Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası - ANTALYA
- Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası - Alanya Belediyespor - Levante maçından görüntüler - Seyirciden görüntüPlaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası - Alanya Belediyespor, çeyrek finalde İspanya'nın Levante takımına 9 - 5 mağlup olduANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (World Winners Cup) Alanya Belediyespor, çeyrek finalde İspanya'nın Levante takımına 9 - 5 yenildi.Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen ve 6 kıta, 22 ülkeden 5 kadın ve 19 erkek plaj futbol takımının katıldığı organizasyonun çeyrek final ve play - off turunda kadınlarda 2, erkeklerde 8 karşılaşma yapıldı.Şampiyonada çeyrek finalde İspanya'nın Levante takımına 9 - 5 mağlup olan Alanya Belediyespor, yarı finale çıkma şansını kaybetti.Çeyrek final karşılaşmalarında alınan diğer sonuçları şöyle:Rostocker (Almanya): 3 - Meizhou Hakka (Çin): 10, Copenhagen (Danimarka): 0 - Shahin Khazar (İran): 7, Flamengo (Brezilya): 4 - Krylia Sovetov (Rusya): 2.Play - off maçları:Al - Arabi (Kuveyt): 4 - Kebi BSC (Nijerya): 8, Boca Gdansk (Polonya): 4 - Real Münster (Almanya): 3, Masafi Al - Wasat (Irak): 4 - All Star Club (Tayland): 5, BSC Vybor (Ukrayna): 4 - New Team (Belçika): 3.Kadınlar:Pavia Lokrians (İtalya): 7 - Tokyo Lequios Ld (Japonya): 1, WFZ Zvezda (Rusya): 1 - Lady Grenbach Lodz (Polonya): 2.Şampiyona, 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
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