Plaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası - ANTALYA
- Alanya Belediyespor - Meizhou Hakka karşılaşması - Seyirciden görüntüler - Karşılaşmadaki gol ve önemli pozisyonlardan detaylarPlaj futbolu: Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası - 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımın katıldığı şampiyona başladı - Türkiye'den Alanya Belediyespor, Çin ekibi Meizhou Hakka'ya 10 - 9 mağlup olduANTALYA (AA) - Plaj Futbolu Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası (World Winners Cup), 6 kıtadan 22 ülkeden 24 kadın ve erkek plaj futbol takımın katılımıyla Antalya 'da başladı. Alanya'da Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde kadınlarda 2, erkeklerde 9 karşılaşma yapıldı. Günün son karşılamasında Türkiye'den Alanya Belediyespor, Çin ekibi Meizhou Hakka'ya 10 - 9 mağlup oldu.Günün diğer karşılaşmalarında ise şu sonuçlar alındı:Erkekler:All Star Club (Tayland): 4 - BSC Vybor (Ukrayna): 6, Napoli Patron (Yunanistan): 3 - Real Münster (Almanya): 2, Kebi BSC (Nijerya): 0 - Levante UD (İspanya): 15, Rostocker (Almanya): 7 - New Team (Belçika): 5, Copenhagen (Danimarka): 8 - Atletico Licata (İtalya): 5, Masafi Al - Wasat (Irak): 0 - Krylia Sovetov (Rusya): 3, Al - Arabi (Kuveyt): 1 - Flamengo (Brezilya): 6, Boca Gdansk (Polonya): 2 - Shahin Khazar (İran): 7.Kadınlar:Norcal BSC (ABD): 4 - WFZ Zvezda (Rusya): 6, Lady Grenbach Lodz (Polonya): 2 - Pavia Lokrians (İtalya): 3Şampiyona 27 Ekim'de oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
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