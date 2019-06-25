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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi başladı - İZMİR

Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi başladı - İZMİR

- Ufuk Sarıca'nın gelişi ve taraftarın sevgi gösterisi - Ufuk Sarıca'nın ve Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın konuşması - İmzaların atılması Pınar Karşıyaka'da Ufuk Sarıca dönemi başladı - Başantrenör Ufuk Sarıca: - "Çok güzel günler yaşayacağımıza eminim"İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yeni başantrenörü Ufuk Sarıca için imza töreni düzenlendi.
Ufuk Sarıca için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Karşıyaka'nın "muhteşem" taraftarıyla önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Karşıyaka eski günlerine dönecektir bundan hiç kuşkunuz olmasın." dedi.
Ufuk Sarıca'ya "tekrar yuvaya hoş geldin" diyen Büyükkarcı, Sarıca ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını, bundan sonra da 10 yıl opsiyonu olduğunu kaydetti.
Başantrenör Ufuk Sarıca da başantrenörlük ve sporculuk hayatında böyle bir imza töreninin olmadığını, tekrar Karşıyaka'da görev yapacağı için heyecan duyduğunu söyledi.

Pınar Karşıyaka'da birçok maça çıktığını ve çok güzel günlerinin olduğunu kaydeden Sarıca, "İnşallah tekrar bunları yaşayacağız. Bu oluşumun bir kaç ayağı var ama Karşıyaka taraftarına yolladıkları binlerce mesajlar için teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.
Ufuk Sarıca, mücadeleci bir takım kuracaklarına söz vererek, şu ifadeleri kullandı:"Yeni bir yapılanma, yeni bir proje bu. Biraz sabra ve çalışmaya ihtiyacımız var. Orta ve uzun vadede başarılara açık bir takım olacağız. İlk sene önemli olan iskeleti kuralım. Bunu iyi yaptığımız takdirde çok güzel günler yaşayacağımıza emimim."Şampiyon oldukları sezon "mavi gömlek" giydiğinin hatırlatılması üzerine Sarıca, "Mavi gömlek bizim için sembol, yeni bir şey de bulabiliriz. Yeter ki hep beraber olalım." dedi.

İmza Töreni Allah 

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