Pet şişelerle rafting yapan sporculara malzeme desteği

-İlçe kaymakamı incelemeleri

-Açıklamalar

-Detaylar



- ŞIRNAK



- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır Habur Çayı’nda pet şişe dolu torbalarla rafting yapan gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan malzeme desteği geldi. Bakanlık, Beytüşşebaplı gençlere rafting botu, kask, yelek, kürek, can yeleği, can simidi, kamp malzemesi gönderdi. Beytüşşebap’ta yıllardan beri pet şişe dolu torbalarla rafting yapan gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı sahip çıktı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bir dönem Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlık yapan Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, iki yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübüne ekipman desteğinde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle Beytüşşebaplı gençlere rafting botu, kask, yelek, kürek, can yeleği, can simidi, kamp malzemesi gönderildi. “Beytüşşebap artık sporla boy gösterecek” Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Şehit Jihat Durmuş Kapalı Spor Salonunda sergilenen ekipmanları inceledi. İlçede iki yıldır faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü yöneticileri, spor salonunda gelen tüm ekipmanları sergileyerek Kaymakam Pendik’i bilgilendirdi. Kaymakam Pendik gelen malzemeleri inceledikten sonra kulüp başkanına teslim etti. Kaymakam Pendik burada yaptığı açıklamada, “Yıllardır bu ilçede güzel kardeşlerimiz kendilerince rafting yapıyorlardı, haber konusu olunca Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcımız aynı zamanda kendini Beytüşşebaplı olarak gören İhsan Selim Baydaş destek verdi. İki yıl önce Beytüşşebap’ta Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü açıldı. Bu vesileyle Bakanlığımız harekete geçti bu kardeşlerimize ekipman desteğinde bulundu. İnşallah önümüzdeki aylarda güzel etkinlikler olacak. Beytüşşebap’ta artık rafting, doğa sporları, yürüyüşler, şenlikler boy gösterecek. Desteklerini esirgemeyen devlet büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“Sadece Beytüşşebap’ta değil Şırnak’ta da güzel işler yapacağız” Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe ise bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gükçe, “Yıllardır Beytüşşebap’ta çocuklar ve gençler kendi imkanlarıyla pet şişe dolu torbalarla rafting yapıyordu. Bölgemiz doğa sporları açısından çok elverişliydi. Bizde bunu değerlendirmek istedik, ilk defa spor faaliyetleri adına bir kulüp kurduk kendi imkanlarımızla doğa yürüyüşleri yapıp kamplar kuruyorduk. Şimdi tam profesyonelleştik, ekiplerimiz var ve Beytüşşebap artık doğa harikalarıyla tanınacak. Gençlik ve Spor Bakanımız ve Bakan Yardımcımıza teşekkür ediyorum. Bu gün ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik. 2 adet yarış botu, 15 kask, 15 kürek, 15 can yeleği ve doğa sporları malzemelerin bir kısmını aldık. Biz sadece Beytüşşebap için değil Şırnak için güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Yarışlar festivaller ve şenlikler yapacağız. Bu vesileyle tüm gençlerimiz spora raftinge dahil edip ilçemizi ilimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz. Bize desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Faruk Temel adında bir genç ise gönderilen ürünlerden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



Temel, “Bakanlığımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Bu malzemeler sayesinde daha güzel etkinlikler yapacağız. Eskiden pet şişelerle yapıyorduk. Şimdi artık herkes Beytüşşebap’ı doğası ve güzellikleriyle tanıyacak” şeklinde konuştu.





loading...