Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Paulo Fonseca: “Sahaya kazanmak için çıkacağız”

Paulo Fonseca: “Sahaya kazanmak için çıkacağız”

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca’nın açıklamaları

- - Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca:- "Cengiz ve Mert’e güveniyoruz" İSTANBUL

Milli Futbolcu Basın Toplantısı Toplantı Şehir İçi Rektör 


- Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Medipol Başakşehir maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Roma’da Teknik Direktör Paulo Fonseca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fonseca, Başakşehir karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, "Her şey bir yana takımıma güveniyorum. Herhangi bir maçta olduğu gibi yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız, amacımız kazanmak" şeklinde konuştu.
“Pastore ve Florenzi dışında sakat oyuncu yok” Deneyimli çalıştırıcı, oyuncuları Pastore ve Florenzi’nin Başakşehir karşısında forma giyemeyeceğinin altını çizerek, “Kadroyu henüz yapmadım. Yarın kesin kadroyu açıklayacağız. Ona göre düşüneceğim. Pastore ve Florenzi sakat. Bunun haricinde bir sorunum yok. Daha önce de söyledim Başakşehir için de bizim için de yarın zor bir maç olacak. Başakşehir iyi bir çıkış yakaladı. Kazanmak istiyorlar ama biz de kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. “Mert ve Cengiz’e güveniyoruz” 46 yaşındaki teknik adam, Roma forması giyen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ile ilgili olarak ise “Mert ve Cengiz bizim için de çok önemli oyuncular. Her ikisi de genç, her ikisinin de önünde büyük kariyerleri olacağını düşünüyorum. Çok çalışmaları lazım, her ikisine de güveniyoruz bu yüzden bizimleler” değerlendirmesini yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga EttiMilli Futbolcu Burak Yılmaz, Otobüs Şoförü İle Böyle Kavga Etti
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!Fenerbahçe'nin eski yıldızı oto yıkamacı oldu!
Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!Fevzi Tuncay'a Hapis Şoku!
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Malatya'da Gol Sesi ÇıkmadıMalatya'da Gol Sesi Çıkmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı