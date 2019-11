Paulo Fonseca: “Sahaya kazanmak için çıkacağız”

- Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Medipol Başakşehir maçında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi.



UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Roma’da Teknik Direktör Paulo Fonseca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fonseca, Başakşehir karşısında kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade ederek, "Her şey bir yana takımıma güveniyorum. Herhangi bir maçta olduğu gibi yarın da kazanmak için sahaya çıkacağız, amacımız kazanmak" şeklinde konuştu.

“Pastore ve Florenzi dışında sakat oyuncu yok” Deneyimli çalıştırıcı, oyuncuları Pastore ve Florenzi’nin Başakşehir karşısında forma giyemeyeceğinin altını çizerek, “Kadroyu henüz yapmadım. Yarın kesin kadroyu açıklayacağız. Ona göre düşüneceğim. Pastore ve Florenzi sakat. Bunun haricinde bir sorunum yok. Daha önce de söyledim Başakşehir için de bizim için de yarın zor bir maç olacak. Başakşehir iyi bir çıkış yakaladı. Kazanmak istiyorlar ama biz de kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı. “Mert ve Cengiz’e güveniyoruz” 46 yaşındaki teknik adam, Roma forması giyen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin ile ilgili olarak ise “Mert ve Cengiz bizim için de çok önemli oyuncular. Her ikisi de genç, her ikisinin de önünde büyük kariyerleri olacağını düşünüyorum. Çok çalışmaları lazım, her ikisine de güveniyoruz bu yüzden bizimleler” değerlendirmesini yaptı.



