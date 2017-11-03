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03 Kasım 2017 Cuma günü yayınlandı
Patrice Evra taraftarı tekmeledi

Patrice Evra taraftarı tekmeledi

Atiker Konyaspor'un olduğu UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan Guimaraes - Marsilya maçı öncesinde yeşil sahalarda çok az rastlanan bir olay yaşandı.

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Maç öncesi ısınma bölümünde güvenlik güçlerini aşarak Marsilyalı futbolculara doğru koşan bir taraftara tekme atan Marsilya'nın Fransız futbolcusu Patrice Evra, maç öncesi kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı.
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