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14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Paris'te milli maç coşkusu

Paris'te milli maç coşkusu

taraftarlarda detaylar

- İSTANBUL

Milli Takım Tezahür Tezahürat Milli Maç 


- EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşacak olan milli takıma destek için taraflar saatler öncesinden stat gitti. 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) eleme maçında Türkiye bu akşam TSİ 21.45'de Fransa ile karşılaşacak. Maç öncesi taraftarlar milli maç coşkusunun stat çevresinde yaşadı. Dev Türk bayrakları ile stada giden taraftarlar, millilere destek için tezahüratlarda bulundu.
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