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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi

Paris Saint-Germain, İstanbul'a geldi

Futbulcuların genel havacılıktan çıkışı

Aria 

-Futbolcuların otobüse gbinerek havalimanından ayrılmaları

- İSTANBUL

- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan . Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın TT Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Szymon Marciniak yönetecek. Fransız ekibi, zorlu mücadele öncesi bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na inen Paris Saint-Germain kafilesi, işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaparak konaklayacakları otele geçti. Paris Saint-Germain'in Galatasaray maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Aouchiche, Bernat, Choupo-Moting, Di Maria, Diallo, Gueye, Herrera, Icardi, Innocent, Kimpembe, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Meunier, Navas, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti."
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