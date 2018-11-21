Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında şampiyonluk getirdi - NİĞDE

Para-tekvandocunun azmi, 47 yaşında şampiyonluk getirdi - NİĞDE

- Milli sporcu Yıldıray Erdiç'in antrenmanından görüntüler - Milli sporcu Yıldıray Erdiç'ın konuşmasıPara - tekvandocunun azmi, 47 yaşında şampiyonluk getirdi - Yüksek gerilime kapıldıktan sonra iki kolunu kaybeden 47 yaşındaki Yıldıray Erdiç, geçen yıl başladığı para - tekvandoda önce Türkiye, sonra da Avrupa şampiyonu oldu - Milli sporcu Yıldıray Erdiç:"Sporun yaşı yokmuş. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum, altın madalya aldım. Hedefimiz dünya şampiyonluğu"NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Yüksek gerilime kapıldıktan sonra iki kolunu kaybeden Yıldıray Erdiç, 47 yaşında elde ettiği Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına dünya şampiyonluğunu da eklemek istiyor. Niğde 'nin Orhanlı beldesinde yaşayan elektrikçi Yıldıray Erdiç (47), 2001'de yüksek gerilime kapıldı ve iki kolunu kaybetti.Kollarını kaybettikten sonra karamsarlığa kapılan Erdiç'in hayatı, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle geçen yıl başladığı para - tekvandoyla değişti.Yıldıray Erdiç, ilerlemiş yaşına rağmen kısa sürede para - tekvandoda önemli başarılara imza attı. Milli sporcu, geçen mayısta Türkiye, haziranda da Avrupa şampiyonu oldu.Evli ve 4 çocuk babası Yıldıray Erdiç'in yeni hedefi ise gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek. - "Hedefim dünya şampiyonluğu"Yıldıray Erdiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörü Doğan Erdoğdu'nun yönlendirmesiyle tekvandoya başladığını belirterek, şunları kaydetti:"Hocam telefonla aradı, 'Seni tekvandoya yazdıralım.' dedi.
Ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Daha sonra kendisiyle görüştüm, ilgimi çekti, o günden beri devam ediyorum. İlk başta 'Bu yaşta spor olur mu.' diye yadırgadım ama oluyormuş. Sporun yaşı yokmuş. Türkiye şampiyonluğum var. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum, altın madalya aldım. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Allah nasip ederse Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak. O gururu, duyguyu anlatamam. O duyguyu yaşamak lazım. Orada paranın hiçbir önemi yok. Önemli olan, Türk bayrağını dalgalandırmak." - "Kollarımın olmaması bir engel değil"Çalışmalarının güzel gittiğini ve antrenmanlarına devam ettiğini anlatan Yıldıray Erdiç, "Spora başlayınca hayatım değişti. Karamsardım, spora başlayınca engeli unuttuk." dedi.
Engellilere spor yapmalarını tavsiye eden Erdiç, "Kollarımı kaybedince dünyayla ilişiğim kesildi, yaşamam diye düşünüyordum ama iş farklıymış. Şu anda kollarım varmış gibi, ilk doğduğum gibi hissediyorum. Çalıştıkça, şampiyon oldukça da engelimi unutuyorum. Kollarımın olmaması bir engel değil." ifadelerini kullandı.Yıldıray Erdiç, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e, milli takım teknik direktörü İlhan Aşkın'a ve Bor Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ethem Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Altın Madalya Milli Takım Yüksek Gerilim Teknik Direktör Şampiyon 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı