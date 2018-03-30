Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası - KOCAELİ
- Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonas - Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu - Müsabakalardan detaylarPaletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası - Gebze'de düzenlenen şampiyona 21 kulüpten 156 sporcunun katılımıyla başladıKOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Gebze'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüpler Arası Büyükler Türkiye Şampiyonası başladı. Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada, 21 spor kulübünden 156 sporcu mücadele ediyor.Sporcular, büyükler (18 yaş ve üstü), gençler A (16 - 17 yaş) ve gençler B (14 - 15 yaş) gruplarında; suüstü, dip, tüp, çift palet olmak üzere 4 ayrı dalda mücadele ediyor.Şampiyona 1 Nisan Pazar günü sona erecek.