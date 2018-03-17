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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi - ERZURUM

Palandöken'de ilkbaharda kayak keyfi - ERZURUM

- Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü - Kayak yapanlar - Tatilci Vahadettin Üşengül'ün açıklaması - Kayakseverlerden İbrahim Bayık'ın açıklaması - Genel ve detay görüntüPalandöken'de ilkbaharda kayak keyfi - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e hafta sonunu fırsat bilerek gelen kayakseverler, ilkbahar gelmesine rağmen pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı - Kayakseverlerden Üşengül:"Tatil denilince sadece Akdeniz ve deniz olmamalı. Buralarda çok güzel gezilecek ve bir çok aktivitenin yapılacağı yer var, Palandöken bunlardan sadece birisi" - Kayakseverlerden Bayık:"İnsanlar şimdi güneyde denize girmeye hazırlanırken, biz burada kayak yapıyoruz. Bu Allah'ın bir lütfu ve ülkemizin güzelliğidir"ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'e gelen kayak tutkunları, ilkbaharın gelmesine rağmen kayak yapmanın keyfini yaşadı.Kar kalınlığının 86 santimetreye ulaştığı Erzurum 'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbaharın ilk ayı olan mart ayında da çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.Güneşli hava ve hafta sonu tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızak ve kayak takımlarıyla gönüllerince eğlendi.Kayak tutkunlarının yoğunluk oluşturduğu Palandöken'de çocukların da aileleriyle kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.Adana'dan tatil için gelen kayaksever Vahadettin Üşengül, AA muhabirine, kayak keyfini yaşamak ve eğlenmek için Erzurum 'a geldiğini söyledi.

Üşengül, "Adana'da kar yok, o yüzden kar bizim için mucize gibi. Biz de bu nedenle kalktık Palandöken'e geldik. Tatil denilince sadece Akdeniz ve deniz olmamalı. Buralarda çok güzel gezilecek ve bir çok aktivitenin yapılacağı yer var, Palandöken bunlardan sadece birisi." dedi.
Kayakseverlerden İbrahim Bayık da Erzurum 'a ikinci gelişi olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Trakya'dan geliyorum ve kışın son günlerini Erzurum 'da değerlendirelim dedik. Buraya gelmişken Palandöken'e de uğramamak olmazdı. Güzel bir hava var ve 2,5 saattir burada kayak yapıyoruz. İnsanlar şimdi güneyde denize girmeye hazırlanırken, biz burada kayak yapıyoruz. Bu Allah'ın bir lütfu ve ülkemizin güzelliğidir."Bayık, kayak sezonunda sona gelindiğini de hatırlatarak, herkesi sezon bitmeden kayak yapmaya davet etti.

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