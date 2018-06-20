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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın - İZMİR

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın - İZMİR

- Salondan detay görüntüler - Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın konuşması - Başbakan Binali Yıldırım'a hediye takdimiTürkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da özel sporcuların, bugün açılışını yaptıkları şampiyonada tarihi bir gün yaşadığını söyledi.

Türkiye'de geçmiş dönemde engellilerin yok sayıldığını, eğitime ve spora erişimlerinin kısıtlı olduğuna işaret eden Aydın, "Şimdi ise Sayın Başbakanımızın katılımıyla şampiyona yapar hale gelmemiz engelli sporunun geldiği noktayı gösteriyor." dedi.
Aydın, Türkiye'de engelli sporunun 15 yıldır altın çağını yaşadığını, yurdun dört bir yanından gelen özel sporcuların en güzel otellerde kalıp en güzel salonlarda sporlarını yaptıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a engelli sporuna verdiği destekten ötürü teşekkür eden Aydın, Türkiye'de engellilere her zaman bağrını açan bir cumhurbaşkanına sahip oldukları için kendilerini çok şanslı hissettiklerini ifade etti.

Dera Cumhurbaşkanı Şampiyon 

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