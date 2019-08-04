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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu Haberi

Özel sporcu Oğuz Türker dünya şampiyonu Haberi

- Oğuz Türker'in madalya kazandığı koşudan görüntülerOğuz Türker'in yarışın sonunda Türk Bayrağını öpmesi ve omzuna alması - Milli sporcu, İsviçre 'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandıANKARA (AA) - Milli sporcu Oğuz Türker, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından İsviçre 'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oğuz Türker, şampiyonada T20 kategorisinde 1500 metrede 4.16'lık derecesiyle altın madalya kazandı.Milli sporcu, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada, organizasyonda kazandığı şampiyonluğu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini aktardı.

Yarış Altın Madalya Şampiyon İsviçre Gori 

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