Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özel sporcu Ebru Acer'den gümüş madalya - ANKARA İzle

Özel sporcu Ebru Acer'den gümüş madalya - ANKARA İzle

- Ebru Acer'in madalya ödül töreni için gelişi - Ebru Acer'in madalya töreni - Ebru Acer'e gümüş madalyasının takılması Özel sporcu Ebru Acer'den gümüş madalya - Ebru Acer, ITTF - PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıANKARA (AA) - Milli sporcu Ebru Acer, ITTF - PTT Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ebru Acer, İsveç'te devam eden şampiyonada finalde Rus Elena Prokofeva ile karşılaştı. Rakibine müsabakayı 11 - 6, 11 - 7 ve 11 - 4'lük setlerle 3 - 0 kaybeden Ebru, gümüş madalyada kaldı.Özel sporcu Ebru Acer, ITTF - PTT Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcumuz Ebru Acer, Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor. Rakiplerini farklı skorlarla yenen Ebru Acer, 2000 yılında kurulan Özel Sporcular Spor Federasyonumuzun tarihinde bir ilki başararak Özel Sporcular Kadınlar Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda' finale yükselme başarısı gösteren ilk sporcumuz oldu. Ebru, finaldede Rus rakibi karşısında çok iyi mücadele etti, genç yaşına rağmen ikinci olmayı başardı kendisini tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.Aydın, paralimpik branşlara yaptıkları yatırımların madalyalara dönüşmesinin kendilerini gururlandırdığını da vurguladı.

Ödül Töreni İsveç Gümüş Madalya Kadın Sporcu Şampiyon 

İlgili Foto Galeriler
İsveç Türkiye Maçından En Güzel Karelerİsveç Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Östersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme KarşılaşmasıÖstersunds - Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Karşılaşması
Nusaybin'de Antitank Roketi Ele GeçirildiNusaybin'de Antitank Roketi Ele Geçirildi
Kırmızı Halıda Şıklık YarışıKırmızı Halıda Şıklık Yarışı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Oriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya GetirdiOriflame, İş Ve Cemiyet Hayatının Ünlü İsimlerini Biraraya Getirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı