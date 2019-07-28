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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Özel sporcu Ali Topaloğlu'ndan dünya rekoru Haberi

Özel sporcu Ali Topaloğlu'ndan dünya rekoru Haberi

- Özel sporcu Ali Topaloğlu'nun gülle atması - Down sendromlu milli sporcu, Finlandiya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandıANKARA (AA) - Özel sporcu Ali Topaloğlu, Finlandiya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda gülle atmada dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Ali Topaloğlu, Tampere kentindeki organizasyonda gülle atmada 10,96 metrelik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.Ali Topaloğlu, bu derecesiyle dünya rekorunun da sahibi oldu.Şampiyonada mücadele eden Türk sporcular, dün 2 altın, 5 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 9 madalya elde etmişti.

Altın Madalya Dünya Rekoru Şampiyon Milli Sporcu Gülle Atma 

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