Özel gereksinimli sporcular mindere çıktı, performansları ayakta alkışlandı İzle

-Konuşmalardan detay

-Madalya töreni detay

-Özel gereksinimli sporcular konuşmaları



- - Bilecik'te “Kim demiş ki yapamayız" projesi kapsamında 45 özel gereksinimli sporcunun tek istediği başarı bir sporcu olmak ve milli takıma yükselmek- Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu;- "Biz biliyoruz ki onlar çok güzel şeyler başarabilirler"- Bilecik Valisi Bilal Şentürk,- "Özel çocuklarımızın da spor yapabildiklerini görüyor gururlanıyoruz" BİLECİK



- Bilecik'te gerçekleştirilen “Kim demiş ki yapamayız" projesi kapsamında tekvando çalışmalarını sürdüren 45 özel gereksinimli sporcunun tek istediği başarı bir sporcu olmak, ardından milli takıma yükselmek. Ertuğrulgazi Etno Federasyonunun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirdiği “Kim demiş ki yapamayız' projesi kapsamında Bilecikli özel çocuklardan judo branşını seçenler mindere çıktı, performansları ayakta alkışlandı. Bilecik İstasyon Spor Salonu'ndan düzenlenen gösteri ve ödül törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kurum müdür ve vekilleri ile sporcuların aileler katıldı.

"Biz biliyoruz ki onlar çok güzel şeyler başarabilirler" Açılış konuşması yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Neslihan Leblebicioğlu, projenin özel gereksinimli sporcunun yapmak istedikleri sporu tanıtmak, sevdirmek ve bir takım halinde etkinliklere katılımlarını sağlamak olduğunu belirtti.

Leblebicioğlu, "Özel sporcularımızın da judo yapabileceğini, neler başarabileceğini, onların kendilerine göstermek ve onların hayatlarına sporla bir dokunuş sağlamak amacı ile tertiplemiş bulunuyoruz. Biz biliyoruz ki onlar çok güzel şeyler başarabilirler. Şimdiye kadar yüzme dart alanında 6 sporcumuz var özel sporcumuz. Futbolda da aynı başarıyı elde etmiş durumdayız. Judo ile tanıtılmak ve judo sporuna özel bir ivme kazandırmak özel sporcularımızda bu sporu rahatlıkla büyük çevrelere tanıtmak amacı ile burada bulunuyoruz. Biz burada çok güzel şeyler başarabileceğini biliyoruz ve sizde bilin istedim" dedi.

"Özel çocuklarımızın da spor yapabildiklerini görüyor gururlanıyoruz" Bilecik Valisi Bilal Şentürk, bugün yapılan gösteride çok büyük bir heyecan duyduğunu anlatarak, "Spor hayatımıza son derece önemli. Bizler için zihnin geliştirdiği insanların son derece zihnen, bedenen ruhen gelişimine daha sağlıklı olabilmesi için önemli biz istiyoruz ki herkes spor yapsın. Özellikle gençlerden başlayarak herkes spor ile uğraşın istiyoruz. Tabii ki aynı zamanda özel çocuklarımızın da spor yapabildiklerini görüyor gururlanıyoruz. İşte bugün judo ile başlıyor birçoğu inşallah daha sonrasında da ilgilendiği sporda düzenli olarak spor yapmayı sağlayacak, hem de burada bizimle iletişimi sağlayacak olacak inşallah" dedi.

Hepsinin hayali milli sporcu olmak Etkinlik sonunda kameralara konuşan bir kaç özel gereksinimli sporcu, hayallerinin ileride iyi bir judocu olup, milli takıma gitmek olduklarını söylediler. Öte yandan konuşmaların ardından özel gereksinimli sporcular ile özel gereksinimli olmayan sporcular arasında judo müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Ardından Bilecik Valisi Şentürk ve protokol üyeleri sporculara madalyalarını takdim ederken, özel gereksinimli çocukların sevinçleri görünmeye değerdi.



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