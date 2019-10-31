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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Özdilek: “Mutluyuz, bugün itibari ile bir üst sıraya çıktık”

Özdilek: “Mutluyuz, bugün itibari ile bir üst sıraya çıktık”

Mehmet Özdilek'in açıklamaları

- DENİZLİ

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- Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında kendi evinde ağırladığı İçel İdman Yurdunu 4-1 mağlup eden Denizlispor’un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Mutluyuz bugün itibari ile bir üst sıraya çıktık. Özellikle takımda forma bulamayan oyuncuların son halini görme adına bize doğru veriler verdiğini düşünüyorum” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Denizlispor evinde ağırladığı İçel İdman Yurdunu ilk ve ikinci yarıda attığı gollerle 4-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen ve maçı değerlendiren Özdilek, kendileri için her müsabakanın çok kıymetli olduğunu ifade ederek, “Çok değerli bugün de kupada kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kendi evimizde oynadığımız için, tur atlamak düşüncesiyle sahaya çıktık. Özellikle takımda forma bulamayan oyuncuların son halini görme adına bize doğru veriler verdiğini düşünüyorum. Maçın başından sonuna kadar temposu yüksek, heyecanı yüksek, 2 tarafında oynama iştahı bence oyunu biraz daha güzelleştirdiğini düşünüyorum. Rakibi de tebrik ediyorum. BAL takımı olmasına rağmen, futbolun çok doğrularını yaptılar sahada ve hep oyunun içinde kaldılar. Oynama odaklıydılar bizim açımızdan, evet üst tura çıktığımız için mutluyuz. Oyuncuların saha içinde verdikleri mesaj o anlamda bizim için çok değerliydi, kıymetliydi. Onlardan o mesajı aldık. Evet; mutluyuz bugün itibari ile bu akşam kupada bir üst sıraya çıktık ama yarın itibari ile hafta sonu çok önemli bir müsabaka oynayacağız, ona yoğunlaşacağız, oyuncuları tebrik ediyorum, cami ayaya da bir üst tur hayırlı olsun diyelim” diye konuştu.

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