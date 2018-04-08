Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Özdeş: “Önemli bir maç kazandık”

Özdeş: “Önemli bir maç kazandık”

Kemal Özdeş'in açıklamaları

- BURSA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor’a karşı aldıkları 1-0’lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, önemli bir maç kazandıklarını belirterek, "Kalan 6 maçı kazanmak istiyoruz. Takımımız bunu yapacak güçte" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Önemli bir maç kazandık. Göztepe ve Bursaspor en zor iki deplasman. Taraftar muhteşem. Maçın genelinde her iki takımın da hücumda üretken olduğunu söyleyebilirim. 4 haftada 2 puan toplayıp, iki dış saha maçından 6 puan almak önemliydi. Bu takımın üst sıralarda olması gerektiğini söylemiştim. Bu 6 puan üst sıralara yaklaştırdı bizi. Kalan 6 maçı kazanmak istiyoruz. Bunu yapacak güçte takımımız. Bursaspor’a da kalan maçlarda başarılar diliyorum" dedi.
Bursaspor’un kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Özdeş, “Puan durumundaki yerinden dolayı bir baskı oluyor. Ligin bitmesine 6 hafta var. Disiplinli bir takım bence Bursaspor. Oyunu doğru oynayan takımlar başarılı olacaktır. Ligin sonunda nasıl bir tablo çıkar bunu tahmin etmek güç” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Fotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor Karşılaşması
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı