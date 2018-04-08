

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Bursaspor’a karşı aldıkları 1-0’lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, önemli bir maç kazandıklarını belirterek, "Kalan 6 maçı kazanmak istiyoruz. Takımımız bunu yapacak güçte" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Önemli bir maç kazandık. Göztepe ve Bursaspor en zor iki deplasman. Taraftar muhteşem. Maçın genelinde her iki takımın da hücumda üretken olduğunu söyleyebilirim. 4 haftada 2 puan toplayıp, iki dış saha maçından 6 puan almak önemliydi. Bu takımın üst sıralarda olması gerektiğini söylemiştim. Bu 6 puan üst sıralara yaklaştırdı bizi. Kalan 6 maçı kazanmak istiyoruz. Bunu yapacak güçte takımımız. Bursaspor’a da kalan maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

Bursaspor’un kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Özdeş, “Puan durumundaki yerinden dolayı bir baskı oluyor. Ligin bitmesine 6 hafta var. Disiplinli bir takım bence Bursaspor. Oyunu doğru oynayan takımlar başarılı olacaktır. Ligin sonunda nasıl bir tablo çıkar bunu tahmin etmek güç” dedi.



