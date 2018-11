Özden Töraydın: 'Centilmence bir derbi olsun'

-Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın'ın açıklamaları

- Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında oynayacakları Altınordu maçı ile ilgili "Centilmence bir derbi olsun" dedi.

Ligde oynadığı son 2 maçtan 4 puan çıkaran Altay, cumartesi günü oynayacağı Altınordu derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde yağmur altında yapılan idmanda eksiksiz çalışan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Özden Töraydın, son haftalarda yakaladıkları yükselişi sürdürmek için derbiden galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

Töraydın, "Son iki haftada aldığımız dört puanın anlam kazanabilmesi için derbiden galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Futbolseverlerin zevkli bir maç izleyeceğini düşünüyorum. Çünkü iki takımın da mücadele gücü oldukça yüksek. O yüzden cumartesi günü seyircileri güzel bir maç bekliyor. İzmir takımlarının kendi aralarında oynadıkları maçlar her zaman zevkli geçmiştir. Geçen sene Karşıyaka maçında bunun örneğini gördük. Kritik bir yenilgi almıştık ama maçın ardından iki takım taraftarları da oyuncuları alkışlamıştı. Umarım bu hafta da böyle olur. Centilmence bir maç olmasını diliyorum. Sonuç her iki takım açısından da önemli ama saha içinde de maçın centilmence geçeceğini düşünüyorum. Altyapıya önem veren iki takım karşılaşacak. Taraflı tarafsız tüm İzmirlileri derbiye bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Egemen Gençalp: "İzmir’e yakışsın" Siyah-beyazlı takımın İzmirli file bekçisi Egemen Gençalp da derbi öncesinde centilmenlik vurgusu yaptı. Başarılı file bekçisi, "Derbiler her zaman güzeldir. Bir İzmirli olarak derbi atmosferini iyi biliyorum. Bu güzel kente yakışan bir derbi olsun. Kazanırsak üst taraflara hedef koyma şansımız olacak. Çok köklü iki kulüp karşılaşacak. Türkiye’nin en güzel en modern şehrindeyiz. Bu güzel şehrin güzel insanlarına güzel şeyler göstermeliyiz. Kazanmak, kaybetmek çok önemli ama önceliğimiz Fair-Play olmalı. Umarım kazanan biz oluruz" diye konuştu.