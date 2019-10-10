Özdemir: 'Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar Türk Milli Takımı'nı canı gönülden desteklemesini istiyoruz' - İSTANBUL
Özdemir: "Taraftarlarımızın maçın başından sonuna kadar Türk Milli Takımı'nı canı gönülden desteklemesini istiyoruz" - İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri gazetecilerin sorularını cevapladı.
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